Оля Полякова заявила, что не признает попытку женщин полностью принять себя такими, как они есть.

Певица Оля Полякова вместе с Машей Ефросининой решили обсудить во время последнего выпуска "Взрослых девочек" довольно некомфортную тему - тему старения, красоты и попыток быть моложе, чем кажется в эфире. Во время выпуска поделились артистки и своим опытом (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

Полякова честно заявила, что против "абсолютного принятия себя", хотя сейчас это и очень модно.

"Сейчас вы может набежите мне в комментариях и будете говорить: вас же смотрят молоденькие девушки, они же и так не принимают себя еще больше! Нет, дорогие мои, я не говорю о расстройствах.

Я не говорю про анорексию. Я никогда не страдала анорексией, да, я была немного жирной – пару лет походила такая и ничего страшного. Похудела. Надо, если вы хотите хорошо сохраняться, вы прежде всего должны себя полюбить.

Если вы курите – это вред для вашей кожи, она не будет как прежде после того, как сойдет опухлость из-за алкоголя. Если вы жрете много калорийной еды, вы и будете поправляться. А когда похудеете – все будет заметно. Все отразится на вашей коже, уже не тот коллаген будет. Надо любить себя, заботиться о себе вовремя» - поделилась Полякова.

Она добавила, что работа над собой должна быть всегда, ведь это отражение твоего состояния.

Напомним, Ефросинина от души посмеялась над Поляковой с лишним весом

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