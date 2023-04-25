В своих встречах «Взрослых девочек» Полякова и Ефросинина подкалывают друг друга и за привычки, и за внешность.
Фанаты певицы и телеведущей даже сделали короткое забавное видео, в котором собрали смешные моменты общения Поляковой и Ефросининой, пишет Politeka.net.
Так, в пылу очередного рассказа Полякова тыкнула острым ногтем в грудь Ефросининой.
«Ой, извини, пожалуйста. Я тебе сис*ку проколола», - захохотала Полякова.
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В долгу Маша Ефросинина не осталась и показала, как смешно Полякова здоровается с друзьями.
"Знаете, как она целуется?.. Так, она еще немного аэробики делает", - пошутила Ефросинина, демонстрируя активные виляния пятой точкой.
Также Полякова рассказала украинцам, как должна вести себя любовница.
«Оля, что ты несешь!», – не выдержала Ефросинина.
А потом певица порадовала Ефросинину еще одной судьбоносной историей: «Лежу я на пляже. Жирно-а-а-ая!».
Ефросинина удивленно переспросила, когда это Полякова страдала лишним весом, и певица в тот же миг загугла: «Полякова жирная».
Поиск выдал фото Поляковой с лишним весом. Возможно, обработанное в фотошопе и тогда Маша не сдержалась, глядя на певицу, которая от смеха аж легла на стол: «Ты умираешь?... А какой это год?».
Напомним, Полякова удивила звезду "МастерШеф" подробностями своего брака с мужчиной, который намного старше ее.
Также сообщалось, что Маша Ефросинина тяжело переживает, что ее муж сейчас на фронте.
Также Politeka.net писала, что Полякова представила еще одну украинскую песню и поделилась своей мечтой.