Маша Ефросинина и Оля Полякова любят насмехаться друг с другом, у этих украинских звезд хватает и чувство юмора, и самоиронии.

В своих встречах «Взрослых девочек» Полякова и Ефросинина подкалывают друг друга и за привычки, и за внешность.

Фанаты певицы и телеведущей даже сделали короткое забавное видео, в котором собрали смешные моменты общения Поляковой и Ефросининой, пишет Politeka.net.

Так, в пылу очередного рассказа Полякова тыкнула острым ногтем в грудь Ефросининой.

«Ой, извини, пожалуйста. Я тебе сис*ку проколола», - захохотала Полякова.

В долгу Маша Ефросинина не осталась и показала, как смешно Полякова здоровается с друзьями.

"Знаете, как она целуется?.. Так, она еще немного аэробики делает", - пошутила Ефросинина, демонстрируя активные виляния пятой точкой.

Также Полякова рассказала украинцам, как должна вести себя любовница.

«Оля, что ты несешь!», – не выдержала Ефросинина.

А потом певица порадовала Ефросинину еще одной судьбоносной историей: «Лежу я на пляже. Жирно-а-а-ая!».

Ефросинина удивленно переспросила, когда это Полякова страдала лишним весом, и певица в тот же миг загугла: «Полякова жирная».

Поиск выдал фото Поляковой с лишним весом. Возможно, обработанное в фотошопе и тогда Маша не сдержалась, глядя на певицу, которая от смеха аж легла на стол: «Ты умираешь?... А какой это год?».

Напомним, Полякова удивила звезду "МастерШеф" подробностями своего брака с мужчиной, который намного старше ее.

Также сообщалось, что Маша Ефросинина тяжело переживает, что ее муж сейчас на фронте.

Также Politeka.net писала, что Полякова представила еще одну украинскую песню и поделилась своей мечтой.