Оля Полякова решила рассказать о болезни Олега Винника. Звезде даже пришлось из-за этого взять другого исполнителя для песни, которую она исполняла со звездным артистом. Ролик опубликовал "ЖВЛ" в своем Инстаграм.
"Эксклюзив от Оли Поляковой для ЖВЛ: певица рассказала, куда исчез Олег Винник и как он сейчас себя чувствует", - написали в публикации.
Украинцы начали активно обсуждать публикацию в комментариях:
"Такой больной, на год потерялся, кто о нем вспоминает? Если бы не сюжет и не вспомнила, сейчас столько красивой музыки украинской, столько открытий для меня";
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"Он еще осенью 2021 года отменял концерты на зиму-весну. Я в какой-то передаче об этом слышала и видела. Сказал, что это связано с его здоровьем. Пусть Бог помогает";
"А зачем вам знать кто где и что, он сказал был раз, что у него проблемы со здоровьем и отличное концерты, но блин наши люди как всегда уже не о чем говорить. говорите чтобы повысили пенсии, зарплаты, работу дали, помощь";
"Всех обосрали! Наш украинский менталитет! Каждый смотрите за собой!!! Чтоб за себя не было стыдно!!!!";
"Как они «звезды достали» дело не Виннике.. но все такие умные.. что эта, что Ефросинина".
Напомним, Полякова представила трогательную песню и довела украинцев до слез
А еще Politeka сообщала, что Полякова в блестящих доспехах устроила целое шоу за границей
Также Politeka писала, что дочь Поляковой показала, какой бы была, если бы превратилась в мать