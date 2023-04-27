Співачка Оля Полякова разом із Машею Єфросініною у випуску "Дорослих дівчаток" заговорили про те, як некомфортно буває через старіння та які міфи їх дратують (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

“Я вам так скажу. Часто читаю: якби я мав стільки грошей, я б теж так виглядала. Не виглядала б, якби ти так не виглядаєш! Бо до цього всього й справді треба займатися. Всім займатись. Але не все вартує багато грошей.

Є фейсбілдинг, яким я почала займатися нещодавно. Це зарядка для обличчя. Я дуже дбаю про овал обличчя, хочу всім взагалі заявити, що в вилицях у мене абсолютно нічого немає. Я колю лише ботокс. У мене немає філерів! Тому я постійно роблю зарядку для обличчя! – заявила Полякова.

Також Полякова чесно заявила, що проти "абсолютного прийняття себе", хоча зараз це дуже модно.

«Зараз ви може набігти мені в коментарях і говоритимете: вас же дивляться молоденькі дівчата, вони ж і так не приймають себе ще більше! Ні, дорогі мої, я не говорю про розлади.

Якщо ви курите - це шкода для вашої шкіри, вона не буде як раніше після того, як зійде опухлість через алкоголь. Якщо ви їсте багато калорійної їжі, ви і будете одужувати» - поділилася Полякова.

Нагадаємо, Єфросиніна від душі посміялася над Поляковою із зайвою вагою.

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