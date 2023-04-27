Певица Оля Полякова вместе с Машей Ефросининой в выпуске "Взрослых девочек" заговорили о том, как некомфортно бывает из-за старения и какие мифы их раздражают (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

«Я вам так скажу. Часто читаю: если бы у меня было столько денег, я бы тоже так выглядела. Не выглядела бы, если ты так не выглядишь! Потому что, к этому всему и правда надо заниматься. Всем заниматься. Но не все стоит много денег.

Есть фейсбилдинг, которым я начала заниматься совсем недавно. Это зарядка для лица. Я очень забочусь об овале лица, хочу всем вообще заявить, что в скулах у меня абсолютно ничего нет. Я колю только ботокс. У меня нет филлеров! Поэтому я постоянно делаю зарядку для лица!» - заявила Полякова.

Также Полякова честно заявила, что против "абсолютного принятия себя", хотя сейчас это и очень модно.

«Сейчас вы может набежите мне в комментариях и будете говорить: вас же смотрят молоденькие девушки, они же и так не принимают себя еще больше! Нет, дорогие мои, я не говорю о расстройствах.

Если вы курите – это вред для вашей кожи, она не будет как прежде после того, как сойдет опухлость из-за алкоголя. Если вы жрете много калорийной еды, вы и будете поправляться» - поделилась Полякова.

Напомним, Ефросинина от души посмеялась над Поляковой с лишним весом

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