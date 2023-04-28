Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у нескромному образі розповіла, як завжди бути на висоті.

Ганна Саліванчук розповіла про те, що турбота про себе включає не лише догляд за зовнішністю, а й уміння розпізнавати свої потреби та емоції. У статті автор порівнює турботу про себе з правилом кисневої маски на борту літака, де спочатку необхідно надіти маску на себе, а потім на інших.

Вона підкреслює, що турбота про себе є систематичною звичкою і необхідно прислухатися до свого тіла, розуму та внутрішнього "Я". Також автор пропонує ТОП-3 практичних методів, які допоможуть піклуватися про себе: знаходження своїх цінностей, життя в сьогоденні та приділення години на день тільки на себе.

Таким чином, турбота про себе є невід'ємною частиною життя, і важливо вміти приділяти час не лише іншим, а й собі.

"Ігноруючи власні проблеми та бажання, ми можемо відчувати розчарування та емоційне виснаження. При цьому ми просто забуваємо наповнювати власні ресурси, натомість поспішаємо наповнити ресурси іншого. Але турбота про себе починається з розпізнавання своїх потреб та емоцій. Здоровий егоїзм лише корисний усім.

Гасіть сірники, а не пожежі! Турбота про себе – це систематична звичка. Не треба чекати на момент, коли один запалений емоційний сірник перетвориться на повноцінну пожежу" - написала Ганна під досить сміливими кадрами.

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