На своей странице в Instagram Анна Саливанчук рассказала, как впервые в жизни ходила святить пасху в субботу. Компанию ей составили двое сыновей — Глеб и Никита.

"Я никогда не святила пасху в субботу. Всегда ходила на ночную службу и стояла по 3 часа. Соблюдала пост, и именно если придерживаешься поста логически идти на службу и утром начинать есть вкусности, которые не позволяешь себе 40 дней. Но война внесла коррективы и изменила традиции 🙏🏻 Поста в еде я не придерживаюсь, но постилась в другом 🙏🏻 потому что я считаю главное не то что в рот положишь, а что изо рта потом может выйти 🙈я о плохих словах, мыслях и поступках 🙏🏻", — пишет актриса.

На видео священник брызжет водой прямо в лицо Анне и ее сыновьям, поэтому не обошлось без сравнения с вирусным видео Леси Никитюк:

"вспомнила Лесю Никитюк в 2019 😂 Поздравляю с Пасхой! ❤️";

"Прямо в лицо красавец 😅 Это традиция кажется 😂".

"Желаю добра, процветания и всех благ. Пусть в душе царит тепло и спокойствие, над головой будет мирное небо, а рядом - родные и друзья. Пусть благословенный праздник принесет в вашу семью понимание, гармонию и радость. Пусть все сомнения, жалости и обиды оставят вас навсегда, а останется только счастье и любовь!", - поздравила Анна Саливанчук украинцев.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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