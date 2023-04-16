Анна Саливанчук редко показывает своего мужа, продюсера "Квартал 95", а ныне народного депутата Александра Божкова, потому что он не любит светиться в соцсетях. Но она регулярно устраивает фотосессии со старшим сыном и публикует яркие кадры на своей странице в Instagram. В этот раз актриса похвасталась результатами новой съемки с Глебом и поздравила украинцев с Пасхой.

"Мои дорогие друзья! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Сегодня самый православный церковный праздник – Пасха! Это один из моих любимых праздников. Но уже вторую Пасху все ощущается иначе. Сейчас каждый украинец молится чаще, чем раньше. Сейчас каждый украинец молится об одном – о победе добра над злом, о победе Украины!", - пишет звезда.

Актриса также мощно напомнила, благодаря кому мы можем праздновать вместе со своими семьями.

"Когда-то давно, около 2000 лет назад, Иисус умер за каждого из нас за нашу свободу от греха. Сейчас свою жертву приносят многие тысячи наших военных, чтобы мы могли быть СВОБОДНЫМИ, но уже не от греха, а от россии. Давайте помнить каждый день о жертве, которую принес Бог, отдав своего сына за нас. А также помнить и о тех, кто умер за нашу свободу, за нашу землю! 🙏🏻Нас хотели разбить, сломать, но сумели только укрепить и объединить! ❤️", - подчеркнула Анна Саливанчук.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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