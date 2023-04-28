Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в нескромном образе рассказала о том, как всегда быть на высоте.

Анна Саливанчук рассказала о том, что забота о себе включает в себя не только уход за внешностью, но и умение распознавать свои потребности и эмоции. В статье автор сравнивает заботу о себе с правилом кислородной маски на борту самолета, где сначала необходимо надеть маску на себя, а уже потом на других.

Она подчеркивает, что забота о себе является систематической привычкой и необходимо прислушиваться к своему телу, разуму и внутреннему "Я". Также автор предлагает ТОП-3 практических методов, которые помогут заботиться о себе: нахождение своих ценностей, жизнь в настоящем и уделение часа в день только на себя.

Таким образом, забота о себе является неотъемлемой частью жизни, и важно уметь уделять время не только другим, но и себе.

"Игнорируя собственные проблемы и желания, мы можем испытывать разочарование и эмоциональное истощение. При этом мы просто забываем наполнять собственные ресурсы, зато спешим наполнить ресурсы другого. Но забота о себе начинается с распознавания своих потребностей и эмоций. Здоровый эгоизм только полезен всем.

Тушите спички, а не пожары! Забота о себе — это систематическая привычка. Не нужно ждать момента, когда одна зажженная эмоциональная спичка превратится в полноценный пожар" - написала Анна под довольно смелыми кадрами.

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