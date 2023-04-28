На своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський поділився своїми порадами про правильне нарізування цибулі. На його думку, правильна нарізка цибулі - це не тільки швидкість і комфорт у роботі, а й рівень кухаря, а також смачніший результат у блюді.

Для початку, щоб нарізати цибулю комфортно, її потрібно правильно почистити. Важливо залишити плодоніжку - на якій тримаються всі пелюстки, щоб цибулина краще тримала форму при нарізці у вигляді дрібного кубика зі стороною 1-2 мм (названого Брюнуа).

Спочатку слід різати цибулину навпіл вертикально до зростання, потім відрізати верхню частину і зробити тонкі надрізи гострою верхньою стороною ножа, починаючи перпендикулярно до надрізу цибулини. Потім можна робити кілька надрізів паралельно до столу і відрізати вже кубики. Обрізки цибулі можна використовувати в бульйоні та при варінні соусу.

Якщо потрібно нарізати соломкою цибулю, то необхідно прибрати і верх і плодоніжку повністю. Потім слід різати цибулину навпіл вертикально до зростання і потім половинку різати не півкільцями, а зростанням. Важливо вперше тримати ніж перпендикулярно поверхні цибулини, щоб отримати рівномірний результат.

Такий рівномірний результат дуже важливий у приготуванні цибульного супу, великої кількості соусів та гарнірів.

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