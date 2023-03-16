В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить ленивые вареники.

"Я их обожаю и могу есть на завтрак всегда 😊Знаю, что у каждого есть свой особый рецепт от мамы или бабушки со вкусом детства. Вот и мой рецепт уже проверен годами на работе. Поэтому я с радостью делюсь им с вами❤️", - пишет судья "Мастер Шеф".

На 4 порции берем следующие ингредиенты:

450г отжатого творога 9%

100г муки

1 маленькое яйцо 40г

50г сахара

5г ванильного сахара

Два главных секрета ленивых вареников – это найти хороший некислый творог и хорошо отжать его. В отжатый творог добавляем яйцо, сахар и хорошо перемешиваем вилкой, в конце всыпаем муку. Из теста шеф-повар формирует шарики, а из них делает овальные изделия – так они лучше провариваются. Отвариваем варенички в чуть-чуть подсоленной воде и затем готовим соус.

Для соуса берем:

75г апельсинового сока

15г сахара

25г сливочного масла

можно добавить цедру

Сок с сахаром нужно довести до кипения и затянуть сливочным маслом. Добавляем в соус отварные вареники и слегка тушим.

"Подаю со сметаной, частью неотжатого творога и ягодами или сухофруктами.❗️А еще, обожаю добавлять карамелизированные семена подсолнечника. Для этого беру 100г семечек и 35г сахарной пудры. Все смешиваю на сковороде и довожу до карамелизации сахара, перемешиваю! Со сковородки снять на силиконовый коврик или пергамент, как застынет, немного измельчаю руками) 🌷соус можно делать и просто на воде, в которой варились вареники - но тогда больше ванили надо. Или даже брать белый шоколад и сливки)))", - добавил Владимир Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.