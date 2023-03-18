В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить шарлотку с яблоками на кефире с манной крупой.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200г ложкового кефира
  • 1 крупное или 2 маленьких яйца
  • 140г манки
  • 120г муки
  • 190г сахара
  • 10г ванильного сахара
  • 8г разрыхлителя
  • 800г яблок (лучше всего Голден или красные, мягкие сорта)
  • 35г масла
  • немножко корицы или цедры цитросовых

В кефир добавляем сахар, манку и яйца, перемешиваем и оставляем на 30 минут, чтобы манка настоялась. Через пол часа добавляем муку с разрыхлителем и растительное или сливочное масло. А пока кефир с манкой отдыхают, почистите яблоки и мелко нашинкуйте их, лучше кубиком. К нарезанным яблокам можно для вкуса добавить корицу или цедру цитрусовых.

"Когда тесто готово, добавьте в него яблоки. Их будет много, не волнуйтесь! Хорошо перемешайте и положите в форму 26см с пергаментом (если нет формы берите сковороду, как я). Пергамент не забудьте смазать маслом. Выпекаю при температуре 180 градусов 40-45 минут! И все! Приятного аппетита!", — объяснил судья "Мастер Шеф".

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