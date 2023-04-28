На своей странице в Instagram Владимир Ярославский поделился своими советами о правильной нарезке лука. По его мнению, правильная нарезка лука - это не только скорость и комфорт в работе, но и уровень повара, а также более вкусный результат в блюде.

Для начала, чтобы нарезать лук комфортно, его нужно правильно почистить. Важно оставить плодоножку - на которой держатся все «лепестки», чтобы луковица лучше держала форму при нарезке в виде мелкого кубика со стороной 1-2 мм (называемого Брюнуа).

Сначала следует резать луковицу пополам вертикально до роста, затем отрезать верхнюю часть и сделать тонкие надрезы острой верхней стороной ножа, начиная перпендикулярно надрезу к луковице. Затем можно делать несколько надрезов параллельно столу и отрезать уже кубики. Обрезки лука можно использовать в бульоне и при варке соуса.

Если нужно нарезать лук соломкой, то необходимо убрать и верх и плодоножку полностью. Затем следует резать луковицу пополам вертикально к росту и затем половинку резать не полукольцами, а по росту. Важно первые разы держать нож перпендикулярно поверхности луковицы, чтобы получить равномерный результат.

Такой равномерный результат очень важен в приготовлении лукового супа, большого количества соусов и гарниров.

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