Дружина телеведучого Григорія Решетника , який веде шоу "Холостячка" та "Холостяк", показала, як тренується, щоб набути ідеальної фігури після трьох пологів. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.
"Генетика. Не вірте в тонку/широку кістку. Без праці над собою нічого не буде, я це зрозуміла. Працювати, і не тільки в залі, - тільки тоді буде результат, складно, але що поробиш)) мати трьох синів повинна завжди бути в тонусі", - написала Решетник.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи суддю "Танців з зірками" Катерину Кухар та чоловіка Христини Григорія Решетника, та написали коментарі:
"Надихаєте";
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"Велика молодець, супер";
"Мені теж є чим похвалитися))";
"Ви, як завжди - надихаєте";
"Захоплення та повага".
Варто зазначити, Крістіна Решетник – українська телеведуча, яка одружена з Григорієм Решетником. У пари є троє дітей – Івана, Дмитра та Олександра.
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