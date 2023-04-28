Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Крістіна показала, як тренується у спортзалі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Дружина телеведучого Григорія Решетника , який веде шоу "Холостячка" та "Холостяк", показала, як тренується, щоб набути ідеальної фігури після трьох пологів. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Генетика. Не вірте в тонку/широку кістку. Без праці над собою нічого не буде, я це зрозуміла. Працювати, і не тільки в залі, - тільки тоді буде результат, складно, але що поробиш)) мати трьох синів повинна завжди бути в тонусі", - написала Решетник.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи суддю "Танців з зірками" Катерину Кухар та чоловіка Христини Григорія Решетника, та написали коментарі:

"Надихаєте";

"Велика молодець, супер";

"Мені теж є чим похвалитися))";

"Ви, як завжди - надихаєте";

"Захоплення та повага".

Варто зазначити, Крістіна Решетник – українська телеведуча, яка одружена з Григорієм Решетником. У пари є троє дітей – Івана, Дмитра та Олександра.

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