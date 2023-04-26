Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который с начала войны остается в Украине, хотя имеет трех несовершеннолетний детей и мог бы спокойно выехать за границу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так в этот раз ведущий поделился милым видео с прогулки по Киеву и рассказал о своем наблюдении.
Как видно, Григорий запечатлен на прогулке в центре Киева, на Подоле, он неспешно шагает по брусчатке и мило улыбается. Перед камерой шоумен появился в стильном образе – на нем узкие джинсы, темный свитер и серая курточка, а на ногах черно-белые кроссы.
В подписи к публикации Решетник поделился своим наблюдением: "Вчера имел возможность прогуляться по Киеву и был вдохновенно удивлен, как много людей в столице. Разных, но с одной мыслью и желанием в сердце, чтобы наконец-то на украинскую землю пришли победа и мир. Убежден, что в скором времени так и будет – мы все одолеем и будем жить в лучшей стране мира. Низкий поклон нашим защитникам и защитницам – вы святые люди для каждого из нас. Мы всегда помним и каждый, чем может, помогает. Люблю тебя, непревзойденная Украина".
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