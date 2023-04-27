Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который с начала войны остается в Украине, хотя имеет трех несовершеннолетний детей и мог бы законно выехать за границу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так в этот раз ведущий поделился очаровательным семейным фото, на котором показал своих родителей, детей, племянников и беременную сестру.

Как видно, все семейство собралось в уютной комнате, видимо в гостях у кого-то из их. Здесь можно увидеть и самого Григория, и его сестру, которая ждет ребенка, и их родителей в окружении внуков. Как оказалось, в семье рождаются они только мальчики, так что у родителей ведущего уже пять внуков-парней. Так что беременной сестре шоумена уже все начали желать девочку.

В подписи к публикации Решетник написал: "У наших с родной сестричкой @kopytina_kate родителей 5 внуков. Как думаете, кто следующий 👦🏻 💙 или 👩🏻❤️". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:

"Божечки, сами ребята. Возможно, следующая девочка?".

"Это уже надо ребят немножко разбавить девочкой".

"Не нарушайте традицию".

"Как кто, мальчик! Традиция семейная".

"Это уже должна быть девочка, у нее уже столько защитников есть. Хотя, возможно, девочка будет седьмой".

"Уж должна быть девочка, но будет мальчик".

"По традиции".

"Ну уж должна быть девочка!".

"У вашей родной сестры будет девочка!".

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