Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина показала, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге.

Жена телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Холостячка" и "Холостяк", показала, как тренируется, чтобы обрести идеальную фигуру после трех родов. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Генетика. Не верьте в тонкую/широкую кость. Без труда над собой ничего не будет, я это поняла. Работать, и не только в зале, - только тогда будет результат, сложно, но, что поделаешь)) мать трех сыновей должна всегда быть в тонусе", - написала Решетник.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая судью "Танців з зірками" Екатерину Кухар и мужа Кристины Григория Решетника, и написали комментарии:

"Вдохновляете";

"Большая молодец, супер";

"Мне тоже есть чем похвастаться))";

"Вы, как всегда - вдохновляете";

"Восхищение и уважение".

Стоит отметить, Кристина Решетник - украинская телеведущая, которая замужем за Григорием Решетником. У пары есть трое детей - Ивана, Дмитрия и Александра.

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