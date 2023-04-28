Жена телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Холостячка" и "Холостяк", показала, как тренируется, чтобы обрести идеальную фигуру после трех родов. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится всем интересным.
"Генетика. Не верьте в тонкую/широкую кость. Без труда над собой ничего не будет, я это поняла. Работать, и не только в зале, - только тогда будет результат, сложно, но, что поделаешь)) мать трех сыновей должна всегда быть в тонусе", - написала Решетник.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая судью "Танців з зірками" Екатерину Кухар и мужа Кристины Григория Решетника, и написали комментарии:
"Вдохновляете";
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"Большая молодец, супер";
"Мне тоже есть чем похвастаться))";
"Вы, как всегда - вдохновляете";
"Восхищение и уважение".
Стоит отметить, Кристина Решетник - украинская телеведущая, которая замужем за Григорием Решетником. У пары есть трое детей - Ивана, Дмитрия и Александра.
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