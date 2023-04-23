Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который с начала войны остается в Украине, хотя имеет трех несовершеннолетний детей и мог бы спокойно выехать за границу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так в этот раз ведущий поделился романтичными фото с любимой женой Кристиной.
Как видно, на новых снимках Григорий и Кристина запечатлены на прогулке в Киеве, а затем пришли домой. Перед камерой телеведущий появился в сильном образе – на нем темные брюки и футболка, а сверху он накинул белый пиджак интересного фасона. Кристина тоже не уступает по стилю – на ней узкие джинсы, белая блуза и модный черно-белый пиджак. Дополняют образ бежевые ботинки на шпильках и светлая сумочка.
В подписи к публикации Решетник написал: "Моя прекрасная жена". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:
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"Желаю вам долгой счастливой жизни и обязательно вместе".
"Вы прекрасны".
"Такая красивая счастливая пара, счастье вам".
"Прекрасные. Люблю вас".
"Пусть Господь хранит вашу семью".
"Невероятные".
"Какая красивая пара".
"Вы не вероятная пара. Пусть у вас будет бесконечная любовь, гармония и домашний уют".
"Очень хорошая пара. Счастье вам".
"Вы очаровательные. Берегите друг друга".
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