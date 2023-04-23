Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который с начала войны остается в Украине, хотя имеет трех несовершеннолетний детей и мог бы спокойно выехать за границу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так в этот раз ведущий поделился романтичными фото с любимой женой Кристиной.

Как видно, на новых снимках Григорий и Кристина запечатлены на прогулке в Киеве, а затем пришли домой. Перед камерой телеведущий появился в сильном образе – на нем темные брюки и футболка, а сверху он накинул белый пиджак интересного фасона. Кристина тоже не уступает по стилю – на ней узкие джинсы, белая блуза и модный черно-белый пиджак. Дополняют образ бежевые ботинки на шпильках и светлая сумочка.

В подписи к публикации Решетник написал: "Моя прекрасная жена". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"Желаю вам долгой счастливой жизни и обязательно вместе".

"Вы прекрасны".

"Такая красивая счастливая пара, счастье вам".

"Прекрасные. Люблю вас".

"Пусть Господь хранит вашу семью".

"Невероятные".

"Какая красивая пара".

"Вы не вероятная пара. Пусть у вас будет бесконечная любовь, гармония и домашний уют".

"Очень хорошая пара. Счастье вам".

"Вы очаровательные. Берегите друг друга".

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.