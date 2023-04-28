Володимир Остапчук на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши страшні кадри палаючих і зруйнованих квартир у багатоповерхівці, повідомив, що знає цей будинок.

«Я повз цей будинок в школу ходив», - розповів Остапчук.

Також Володимир Остапчук показав деякі повідомлення від своїх підписників і мешканців Умані:

«Згадала, що ви наші сусіди… Просто руки трусяться», «Написали, що ракета потрапила в багатоповерховий будинок в Умані… Я знаю, що ви родом з цього чудового міста. Боже мій, який це жах. Дай нам сил все це пережити».

Відповідаючи на питання щодо батьків, Остапчук розповів, що з ними все добре:

«На жаль, не всі повідомлення можу показати. Але дякую за підтримку, з батьками все добре».

Також Остапчуук закликав мешканців Умані зберігати інформаційну тишу.

«Мешканці міста знають, що це за будинок. Але прошу - зберігайте інфо гігієну. В цьому будинку раніше жило 4 моїх однокласники. Я в ньому 100 разів був. Це просто «мій район».

Крім того, Володимир Остапчук запевнив, що не будет відповідати на питання, де знаходиться ця багатоповерхівка:

«… Поруч організований штаб для постраждалих. Мама якраз їде туди. За можливості, хто в Умані – уточніть, чи потрібна допомога на місці. І не пишить «де це?». Я все одно не скажу».

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок.

Внаслідок влучання практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб.

27 квартир з 46 повністю знищені.

Наразі відомо про десятьох загиблих, серед них маленька дитина. Пошуково-рятувальна операція продовжується, під завалами є люди.

Нагадаємо, 22-річна обраниця Володимира Остапчука після травми показала, як виглядає.

Також повідомлялось, що Остапчук зізнався, чи планує ще дітей.

Крім того, Politeka.net писала, що Володимир Остапчук показав, як святкував Великдень зі своєю новою обраницею.