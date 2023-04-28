22-річна подружка телеведучого Володимира Остапчука Катя Поплавська показала себе. Зірка опублікувала селфі у своєму Інстаграмі після травми, яку отримала напередодні під час поїздки з обранцем до Польщі.

"Знову в дорогу. Живу з далекобійником", - написала Катя у публікації.

А до цього Поплавська звернула увагу на публікації про себе після травми. Подружка Остапчука звернула увагу, що українці критикують її у соціальних мережах. Катя поділилася одним із коментаторів, який її підтримав.

"Це треш. Під якусь статтю не зайди, там з усього зроблять страч. Якщо хочеться викупатися в лайні, зайди до Фейсбуку і почитай коментарі", - написав фанат.

"Я не звертаю увагу. Це хейтерська мережа, там колись писали про мій борщ. Так 150 жінок написали, що він не може бути смачним, тому що вони варять не так. І між собою теж сварилися", - написала подруга зірки.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук - відомий телеведучий, який був одружений спочатку на Олені Войченко, яка народила зірці двох дітей. Після цього Остапчук одружився з нотаріусом Христиною, а нещодавно презентував громадськості свою 22-річну обраницю Катерину Поплавську.

Нагадаємо, 22-річна обраниця Остапчука отримала травму під час подорожі з коханим

Також Politeka повідомляла, що Остапчук показав, як різниця у віці з молодою обраницею видно у звичайному житті

А ще Politeka писала, що 22-річна подружка Остапчука дала життєвий лайфхак, як не готувати вдома



