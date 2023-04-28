22-річна подружка телеведучого Володимира Остапчука Катя Поплавська показала себе. Зірка опублікувала селфі у своєму Інстаграмі після травми, яку отримала напередодні під час поїздки з обранцем до Польщі.
"Знову в дорогу. Живу з далекобійником", - написала Катя у публікації.
А до цього Поплавська звернула увагу на публікації про себе після травми. Подружка Остапчука звернула увагу, що українці критикують її у соціальних мережах. Катя поділилася одним із коментаторів, який її підтримав.
"Це треш. Під якусь статтю не зайди, там з усього зроблять страч. Якщо хочеться викупатися в лайні, зайди до Фейсбуку і почитай коментарі", - написав фанат.
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"Я не звертаю увагу. Це хейтерська мережа, там колись писали про мій борщ. Так 150 жінок написали, що він не може бути смачним, тому що вони варять не так. І між собою теж сварилися", - написала подруга зірки.
Варто зазначити, що Володимир Остапчук - відомий телеведучий, який був одружений спочатку на Олені Войченко, яка народила зірці двох дітей. Після цього Остапчук одружився з нотаріусом Христиною, а нещодавно презентував громадськості свою 22-річну обраницю Катерину Поплавську.
Нагадаємо, 22-річна обраниця Остапчука отримала травму під час подорожі з коханим
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