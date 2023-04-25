Український телеведучий Володимир Остапчук показав, як різниця у віці з молодою обраницею помітна у звичайному житті.

Телеведучий Володимир Остапчук продовжує показувати свої стосунки із 22-річною Катериною Поплавською. А цього разу у своєму Інстаграмі зірка продемонструвала, як гуляє ввечері зі своєю обраницею.

"Катя, 22: Пішли гуляти під дощем без парасольки?" - написав зірка і показав свою обраницю.

"Вова, 38: Давай ще мені застудися, бери парасольку, не вигадуй", - написав на другому сторіс Остапчук і показав себе вже, де стояв із парасолькою.

Варто зазначити, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка був одружений спочатку на Олені Войченко, яка народила йому двох дітей – Емілію та Евана. А кілька років тому Остапчук одружився вдруге з нотаріусом Христиною, з якою розлучився минулого року. Практично одразу пішли чутки, що у Володимира нова молода обраниця – Катерина Поплавська. І нещодавно Остапчук розповів і показав свою дівчину, яка на 16 років молодша за нього. А нещодавно Володимир показав, як гуляє зі своєю обраницею на лівому березі Києва. Зоряна пара насолоджувалася один одним, позуючи на тлі пам'ятника Батьківщині-мати.

"Лю", - максимально лаконічно написав Володимир.

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