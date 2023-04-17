Володимир Остапчук поділився кадрами, де показав, як проводить час на Великдень зі своєю молодою обраницею Катериною Поплавською.

Володимир Остапчук вирішив не відставати від інших українських зірок та привітав українців із Великоднем. Також зірка поділився фотографіями зі своєю новою коханою – 22-річною Катериною Поплавською у своєму Інстаграмі.

"Христос Воскрес. Вітаємо всіх зі світлим святом Великодня", - написав Остапчук на першому фото, де позував із подружкою біля дзеркала, взявши її за талію.

На другому сторіс парочка вже була у ліфті та зібралася у поїздку. Як зазначив сам Остапчук, планують вони відпочивати за межами міста.

"Коли в сім'ї дві гусаки. Це наш Семен. Їдемо за місто, що ви?", - написав Остапчук на фото, де цілував свою молоду обраницю.

Варто зазначити, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка довгий час був одружений з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей - Емілію та Евана. Але вже 2020 року Остапчук розлучився і досить швидко одружився, але вже з нотаріусом Христиною. Пара пробула до літа 2022 року, а після поїздки Володимира до дітей до Канади їх разом ніхто не бачив. Восени стало відомо про розлучення пари, хоча довгий час офіційно підтверджувати цю інформацію Крістіна та Володимир не хотіли. Після цього поповзли чутки, що в Остапчука нова 22-річна обраниця, а нещодавно він її показав і розповів.

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