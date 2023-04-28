Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграме, опубликовав страшные кадры горящих и разрушенных квартир в многоэтажке, сообщил, что знает этот дом.

«Я мимо этого дома в школу ходил», – рассказал Остапчук.

Также Владимир Остапчук показал некоторые сообщения от своих подписчиков и жителей Умани:

«Вспомнила, что вы наши соседи… Просто руки трясутся», «Написали, что ракета попала в многоэтажное здание в Умани… Я знаю, что вы родом из этого замечательного города. Боже мой, какой это ужас. Дай нам силы все это пережить».

Отвечая на вопрос по поводу родителей, Остапчук рассказал, что с ними все хорошо:

«К сожалению, не все сообщения могу показать. Но спасибо за поддержку, с родителями все хорошо».

Также Остапчуук призвал жителей Умани соблюдать информационную тишину.

«Жители города знают, что это за дом. Но прошу – храните инфо гигиену. В этом доме раньше жило 4 моих одноклассника. Я в нем 100 раз был. Это просто «мой район».

Кроме того, Владимир Остапчук заверил, что не будет отвечать на вопрос, где находится эта многоэтажка:

«…Рядом организован штаб для пострадавших. Мама едет туда. По возможности, кто в Умани – уточните, нужна ли помощь на месте. И не пишит "где это?". Я все равно не скажу».

Напомним, сегодня, 28 апреля, в 4:30 утра враг нанес ракетный удар по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом.

В результате попадания практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек.

27 квартир из 46 полностью уничтожены.

На данный момент известно о десяти погибших, среди них маленький ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами есть люди.

Напомним, 22-летняя избранница Владимира Остапчука после травмы показала, как выглядит.

Также сообщалось, что Остапчук признался, планирует ли еще детей.

Кроме того, Politeka.net писала, что Владимир Остапчук показал, как праздновала Пасху со своей новой избранницей.