Зірка «Квартал 95» і гуморист Юрій Великий розповів, що колись він був тальманом.
«Така була в мене професія, тальман. Я рахував увесь вантаж, який приїздив до порту. 22 роки тому я пропрацював тижня півтора-два. Було дуже холодно І я зрозумів, що я більше не хочу працювати тальманом», - розповів Юрій Великий в інтерв’ю «Ранок у великому місті».
Прийнявши таке рішення, Юрій Великий зрозумів, що хоче бути артистом.
Друзі з КВК цей вибір схвалили, але рідні схопилися за голову.
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«Були в нас такі розмови з батьками, з сестрою моєю рідною. Вона дуже хотіла, щоб я отримав вищу освіту. Але в якійсь момент вони зрозуміли, що мені це більш подобається, що в мене з’явилися якісь успіхи на цьому поприщі», - згадує, з чого все починалося вже зірка Студії «Квартал 95».
Зараз Юрій Великий один з найпопулярніших пародистів України. Лукашенко, Путін, Соловйов, Кыва, Кадиров, Медведчук – кого тільки не висміював Великий після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну 24 лютого.
Пародії Юрія Великого збирають мільйоні просмотрів на YouTube. У коментарях до пародій користувачі YouTube дякують гумористу, що він дає їм змогу сміятися навіть у такі страшні часи.
«Юрій, Браво!», «Я зараз помру від сміху, до сліз», «Дякую Юрій за чудовий гумор!», «Юрій, ви гордість України», - пишуть Великому.
Додамо, що серед тих, хто висловлюють Юрію Великому захоплення є багато росіян.
«Я з Росії. Дякую Юрію за ваш гумор! Чекаємо всі кремлівського пацієнта в Гаазі. Слава Україні!», «Юрію, я з Москви. Аплодую».
Підкреслимо, що тальман – це особа, яка відповідає за облік вантажів під час операцій навантаження його на судно або під час вивантаження з нього. Походить від англ. tally-підрахунок, вважати і man-людина.
Нагадаємо, Юрій Великий з "Квартал 95" висміяв брифінг Конашенкова після "бавовни" у Бєлгороді.
Також повідомлялось, що Великий з "Квартал 95" показав курйозні моменти під час зйомок його пародій.
Крім того, Politeka.net писала, що Юрій Великий у ролі Гіркіна підірвав мережу новою пародією