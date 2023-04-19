Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий , який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а потім почав робити влучні пародії на росіян і все, що з ними пов'язано, поділився у своєму Instagram кумедним відео. У ньому артист показав, що іноді відбувається за кадром зйомок його пародій.

Як відомо, до Великодня Юрій зробив веселе відео, в якому приміряв образи відомих діячів – Зеленського, Арестовича, Поворознюка, Бориса Джонсона та інших. У ньому він привітав зі святами та натякнув на контрнаступ ЗСУ, про який останнім часом багато розмов.

Як виявилося, під час зйомок цього ролика стався казус. Великий був у ролі Бориса Джонсона із шапкою Укрзалізниці, а зйомки проходили на вокзалі. І тоді, як персонаж мав сказати кілька фраз, на фоні почало звучати оголошення з вокзалу. Не виходячи з образу, комік підіграв і до цього моменту.

У підписі до публікації Великий написав: "ТТой момент, коли тобі просто треба записати 3 фрази, а тобі постійно щось заважає. Сміємось - отже не здаємось". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста.

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