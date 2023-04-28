О Юрии Великом страна могла так никогда бы и не узнать, ведь звезда Студии «Квартал 95» начинал свою карьеру в другой сфере.

Звезда "Квартал 95" и юморист Юрий Великий рассказал, что когда-то он был тальманом.

«Такая была у меня профессия, тальман. Я считал весь груз, приезжавший в порт. 22 года назад я проработал недели полторы-две. Было очень холодно, и я понял, что я больше не хочу работать тальманом», - рассказал Юрий Великий в интервью «Утро в большом городе».

Приняв такое решение, Юрий Великий понял, что хочет быть артистом.

Друзья из КВН этот выбор одобрили, но родные схватились за голову.

«Были у нас такие разговоры с родителями, с сестрой моей родной. Она очень хотела, чтобы я получил высшее образование. Но в какой-то момент они поняли, что мне это больше нравится, что у меня появились какие-то успехи на этом поприще», – вспоминает, с чего все начиналось уже звезда Студии «Квартал 95».

Сейчас Юрий Великий один из самых популярных пародистов Украины. Лукашенко, Путин, Соловьев, Кива, Кадыров, Медведчук – кого только не высмеивал Великий после полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля.

Пародии Юрия Великого собирают миллионы просмотров на YouTube. В комментариях к пародиям пользователи YouTube благодарят юмориста, что он дает им возможность смеяться даже в такие страшные времена.

«Юрий, Браво!», «Я сейчас умру от смеха, до слез», «Благодарю Юрия за прекрасный юмор!», «Юрий, вы гордость Украины», - пишут Великому.

Добавим, что среди выражающих Юрию Великому восхищение есть много россиян.

"Я из России. Спасибо Юрию за ваш юмор! Ждем все кремлевского пациента в Гааге. Слава Украине!», «Юрий, я из Москвы. Аплодирую».

Подчеркнем, что тальман – это человек, который отвечает за учет грузов во время операций погрузки его на судно или при выгрузке из него. Происходит от англ. tally-подсчет, считать и man-человек.

Напомним, Юрий Великий из "Квартал 95" высмеял брифинг Конашенкова после "бавовны" в Белгороде.

Также сообщалось, что Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.

Кроме того, Politeka.net писала, что Юрий Великий в роли Гиркина взорвал сеть новой пародией.