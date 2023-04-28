Звезда "Квартал 95" и юморист Юрий Великий рассказал, что когда-то он был тальманом.

«Такая была у меня профессия, тальман. Я считал весь груз, приезжавший в порт. 22 года назад я проработал недели полторы-две. Было очень холодно, и я понял, что я больше не хочу работать тальманом», - рассказал Юрий Великий в интервью «Утро в большом городе».

Приняв такое решение, Юрий Великий понял, что хочет быть артистом.

Друзья из КВН этот выбор одобрили, но родные схватились за голову.

Популярные статьи сейчас

Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"

Россияне ударили ракетами по многоэтажке, все в огне, часть дома рухнула: "Тут спали дети!"

"Банда четырех под управлением Китая": Украина открыла дверь опасным разведчикам, о чем идет речь

"Сердце разрывается": освобожденный из плена защитник, не смог сдержать слезы, откусив яблоко

"Очень неприятная новость": украинцам рассказали, что на самом деле сейчас происходит в Бахмуте
Показать еще

«Были у нас такие разговоры с родителями, с сестрой моей родной. Она очень хотела, чтобы я получил высшее образование. Но в какой-то момент они поняли, что мне это больше нравится, что у меня появились какие-то успехи на этом поприще», – вспоминает, с чего все начиналось уже звезда Студии «Квартал 95».

Сейчас Юрий Великий один из самых популярных пародистов Украины. Лукашенко, Путин, Соловьев, Кива, Кадыров, Медведчук – кого только не высмеивал Великий после полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля.

Юрий Великий

Пародии Юрия Великого собирают миллионы просмотров на YouTube. В комментариях к пародиям пользователи YouTube благодарят юмориста, что он дает им возможность смеяться даже в такие страшные времена.

«Юрий, Браво!», «Я сейчас умру от смеха, до слез», «Благодарю Юрия за прекрасный юмор!», «Юрий, вы гордость Украины», - пишут Великому.

Добавим, что среди выражающих Юрию Великому восхищение есть много россиян.

"Я из России. Спасибо Юрию за ваш юмор! Ждем все кремлевского пациента в Гааге. Слава Украине!», «Юрий, я из Москвы. Аплодирую».

Подчеркнем, что тальман – это человек, который отвечает за учет грузов во время операций погрузки его на судно или при выгрузке из него. Происходит от англ. tally-подсчет, считать и man-человек.

Напомним, Юрий Великий из "Квартал 95" высмеял брифинг Конашенкова после "бавовны" в Белгороде.

Также сообщалось, что Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.

Кроме того, Politeka.net писала, что Юрий Великий в роли Гиркина взорвал сеть новой пародией.