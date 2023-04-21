Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий , який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язано з цією темою. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому смішно спародіював "експерта" Гіркіна.

У відео Юрій у ролі Гіркіна розповідає про донос, який на нього написали за дискредитацію російської армії. Також він торкнувся інших тем, зокрема муміфікації путіну і скасування параду на росії. Особливу увагу приділив Гіркін Кіркорову, який зібрався на війну в колготках.

У підписі до публікації на ютуб Великий написав: "На "диванного експерта" Гіркіна у Росії написали донос. І вимагали перевірити його щодо дискредитації росармії. Дивно, що тільки зараз. Адже до цього він "ніколи" собі такого не дозволяв. Але, Ігорьович не здається, і завжди знайде, що відповісти всім тим, хто хоче посягнути на його "експертну думку".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію коміка:

"Юра, сміялася до сліз. Це ж треба так придумати - російський колготир із позивним "філячпок або болгарський перчик".

"Як завжди на висоті. Дякую, Юрію. Завжди чекаємо на вас. Удачі та нових перемог. Слава Україні! Героям Слава!".

"Шедеврально! Все правильно – краще за одного муміфікувати і все закінчиться! Слава народу України та швидкої перемоги!".

"Не пропускаю жодного випуску. Дякую, Юро. Уявляю, як весело з тобою посидіти в одній компанії".

"Юрію, Ви чудовий! Дякую, ви піднімаєте людям дух!".

"З кожним днем ​​гумор краще, гостріше, смішніше! Супер!".

"Ну насмішили, Юрію дякую, кожну фразу можна розібрати на цитати. Віримо у швидку перемогу!".

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