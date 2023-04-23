Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язано з цією темою. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому жорстко висміяв брифінг від МО РФ у виконанні "негативно розумного" спікера Конашенкова.

У ролику Юрій приміряв на себе образ Конашенкова і прозвітував за ситуацію із "ляпанцем" у Білгороді. Як відомо, днями у російському Білгороді стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири та кілька автомобілів, постраждали троє людей. У міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибуху стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

Саме про цей вибух жартівливо розповів Великий в образі Конашенкова на брифінгу. У підписі до публікації на ютуб комік написав: "Знову в ефірі черговий "потерьнетний" брифінг від МО РФ у виконанні "негативно розумного" спікера Конашенкова".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали обговорювати нову пародію актора:

"З кожним новим брифінгом Конашенков все більш переляканий, виглядає майже як ходарок. Дякую, Юрію, що не закинули пародувати такого смішного персонажа".

"Як житель Білгорода, сміюся і плачу. Більше писати не можна, бо демократія".

"Льотчику, що скинув бомбу на Білгород - медаль за точність".

"Дав же Бог людині талант! Переглянув тричі і щоразу в кайф".

"Дякую, Юрію! Черговий шедевр! Перемоги Україні!".

"Смішно про обурливе, і це виходить у кожному ролику! Дякую, Юрію, допомагаєте переживати весь цей жах, що творять орки в Україні".

"Підлога обіду буде за нами". Роль Конашенкова, я думаю, найпростіша, тому що він реальний дуб дубом".

"Краса! Дякую, Юрію та команда!

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