Українська фітнес-тренер Марина Боржеська вирішила відповісти на запитання фанатів. Зірка запропонувала ставити цікаві питання у своєму сторісі Інстаграм, де ділиться особистими кадрами та корисними порадами.

"Оскільки харчуватися зараз у вічних переїздах без особистої кухні, а лише у закладах?", - написав фанат.

"Якщо ви хочете харчуватися у закладах, то там є багато корисних позицій у меню. Навіть у магазинах є гарні пропозиції із салатами, кашами та м'ясом у готовому вигляді. Ось, наприклад, сьогодні, я виїхала рано до Києва. Вдома встигла приготувати сирники ( вони у мене в морозилці як заготівля, щоб на швидку руку приготувати), єдине, з-за графіку вийшла обіда-вечеря.І мені довелося їсти на заправці, де взяла собі грецький салат, парову котлету та рис", - написала Марина.

"Що можна взяти в одноденну подорож", – запитав ще один фанат.

"В одноденну подорож можна запекти м'ясо або рибу, відварити яйця та вимити овочі. Зробити бутерброди з цільнозернового хліба або лаваш (можна робити різні начинки, як м'ясо + овочі, або сир + зелень) Питний йогурт, зернистий сир", - відповіла Марина.

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