В этот раз на своей странице рецептов в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить пышные панкейки.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 яйцо

100г любой муки

200 мл молока или кефира

20г растительного масла

подсластитель – по желанию

1/2 ч.л. разрыхлителя

Берем яйцо и взбиваем его до пышности. Добавляем кефир или молоко, затем растительное масло. Перемешиваем.

Отдельно смешиваем просеянную муку, разрыхлитель и подсластитель. Добавляем сухие ингредиенты в яично-молочную смесь и аккуратно перемешиваем.

На хорошо разогретой антипригарной сковороде жарим панкейки по несколько минут с каждой стороны на несильном огне. Подавать их звезда "Зважені та щасливі" советует с медом, мягким сыром и ягодами.

Ранее Марина Боржемская предлагала приготовить необычные шпинатные панкейки. Для этого берем:

1 яйцо

50 г шпината

40 г овсяных хлопьев

2 г разрыхлителя

1/2 стакана воды (120 г)

подсластитель по вкусу

Овсяные хлопья измельчаем в блендере до состояния муки. Затем добавляем в чашу блендера шпинат, яйцо, разрыхлитель, воду, подсластитель и перебиваем все до однородной массы. Хорошо разогреваем антипригарную сковороду и жарим панкейки по несколько минут с двух сторон на маленьком огне.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.