В этот раз на своей странице рецептов в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить пышные панкейки.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 100г любой муки
  • 200 мл молока или кефира
  • 20г растительного масла
  • подсластитель – по желанию
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя

Берем яйцо и взбиваем его до пышности. Добавляем кефир или молоко, затем растительное масло. Перемешиваем.

Отдельно смешиваем просеянную муку, разрыхлитель и подсластитель. Добавляем сухие ингредиенты в яично-молочную смесь и аккуратно перемешиваем.

На хорошо разогретой антипригарной сковороде жарим панкейки по несколько минут с каждой стороны на несильном огне. Подавать их звезда "Зважені та щасливі" советует с медом, мягким сыром и ягодами.

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Ранее Марина Боржемская предлагала приготовить необычные шпинатные панкейки. Для этого берем:

  • 1 яйцо
  • 50 г шпината
  • 40 г овсяных хлопьев
  • 2 г разрыхлителя
  • 1/2 стакана воды (120 г)
  • подсластитель по вкусу

Овсяные хлопья измельчаем в блендере до состояния муки. Затем добавляем в чашу блендера шпинат, яйцо, разрыхлитель, воду, подсластитель и перебиваем все до однородной массы. Хорошо разогреваем антипригарную сковороду и жарим панкейки по несколько минут с двух сторон на маленьком огне.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.