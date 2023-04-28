В этот раз на своей странице рецептов в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить пышные панкейки.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 яйцо
- 100г любой муки
- 200 мл молока или кефира
- 20г растительного масла
- подсластитель – по желанию
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
Берем яйцо и взбиваем его до пышности. Добавляем кефир или молоко, затем растительное масло. Перемешиваем.
Отдельно смешиваем просеянную муку, разрыхлитель и подсластитель. Добавляем сухие ингредиенты в яично-молочную смесь и аккуратно перемешиваем.
На хорошо разогретой антипригарной сковороде жарим панкейки по несколько минут с каждой стороны на несильном огне. Подавать их звезда "Зважені та щасливі" советует с медом, мягким сыром и ягодами.
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Ранее Марина Боржемская предлагала приготовить необычные шпинатные панкейки. Для этого берем:
- 1 яйцо
- 50 г шпината
- 40 г овсяных хлопьев
- 2 г разрыхлителя
- 1/2 стакана воды (120 г)
- подсластитель по вкусу
Овсяные хлопья измельчаем в блендере до состояния муки. Затем добавляем в чашу блендера шпинат, яйцо, разрыхлитель, воду, подсластитель и перебиваем все до однородной массы. Хорошо разогреваем антипригарную сковороду и жарим панкейки по несколько минут с двух сторон на маленьком огне.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.