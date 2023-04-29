Украинская фитнес-тренер Марина Боржеская решила ответить на вопросы фанатов. Звезда предложила задавать интересные вопросы в своем сторис Инстаграм, где делится личными кадрами и полезными советами.

"Так как питаться сейчас в вечных переездах без личной кухни, а только в заведениях?", - написал фанат.

"Если вы хотите питаться в заведениях, то там есть много полезных позиций в меню. Даже в магазинах есть хорошие предложения с салатами, кашами и мясом в готовом виде. Вот, например, сегодня, я выехала рано в Киев. Дома успела приготовить сырники (они у меня в морозилке как заготовка, чтобы на быструю руку приготовить), единственное, из-за график вышла обедо-ужин. И мне пришлось кушать на заправке, где взяла себе грецкий салат, паровую котлету и рис", - написала Марина.

"Что можна взять в однодневное путешествие", - спросил еще один фанат.

"В однодневное путешествие можно запечь мясо или рыбу, отварить яйца и намыть овощи. Сделать бутерброды из цельнозернового хлеба или лаваш (можно делать разные начинки, как мясо + овощи, или сыр + зелень) Питьевой йогурт, зернистый сыр", - ответила Марина.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" дала рецепт пышных панкейков

А еще Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" показала комплекс упражнений для укрепления пресса

Также Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что ей захотелось сделать в Париже



