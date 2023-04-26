Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила милое фото и поделилась чувствами после прогулки по Парижу.

Как видно, на новой фотографии Марина запечатлена на прогулке в центре Парижа, похоже, погода там была очень ветреная, но солнечная. Перед камерой фитнес-тренер появилась в стильном образе – на ней модное бежевое пальто, похожего оттенка брюки и удобные кроссы. При это волосы Марины растрепаны ветром и почти полностью закрывают лицо.

В подписи к публикации Боржемская рассказала о чарах Парижа, которым она поддалась: "В городе любви хочется влюбиться. Все ли это реклама и маркетинг Парижа, или действительно ли что-то невероятное чувствуется в воздухе, но я также подверглась его чарам".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"В этом волшебном городе влюбиться можно в сам город и его атмосферу. Особенно весной. Наслаждайтесь".

"Мариночка, хорошего вам отдыха! Наслаждайтесь".

"А я вас сегодня видела, с красивой девочкой на самокате".

"Приятного отдыха! Вы невероятная женщина!".

"Класс! Воспоминания на всю жизнь!".

"Красавица. Хорошего отдыха, развлеченный и отличного настроения".

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