Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и активно участвовала в различных проектах, продолжает удивлять в Инстаграм. Часто Боржемская делится полезной информацией для всех, кто желает похудеть.

Однако не забывает фитнес-тренер рассказывать и о себе, публикуя новые кадры в Инстаграм. В этот раз ей удалось зразить образом в Париже.

«Моя мечта - поехать в Париж, выпить кофе с круасаном с видом на Эйфелеву башню.

Происхождение круассанов окутано огромным количеством мифов. Есть версия, согласно которой выпечка в форме полумесяца была традиционной для Австрии еще с 1000 года.

В одном круасане без начинки около 230 калорий. Признайтесь честно, любите круасаны?» - написала Боржемская.

В сети же поддержали мечту тренера:

«☕️ там грех их не отведать!; Вам так подходит Париж!!!! Очень хорошие!; о, крусаны и Франция, то маленькая любовь; Какая сестричка молодец, исполнившая Вашу мечту!; Хотя некоторые считают, что сейчас не ко времени отдых, Но мы не знаем, что нас ожидает завтра; Каждый имеет право на отдых».

Ранее знаменитость выложила мило фото с подругой и рассказала о своем путешествии. Как видно, на новых фотографиях Марина запечатлена со своей подругой Эмилией.

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