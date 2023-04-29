Євген Клопотенко зазначив, що домашні грінки – це найпростіша закуска та сніданок, який тільки можна приготувати.

Грінки можуть бути різними за величиною - від маленьких шматочків, які кладуть у суп, до цілих скибок хліба, які люблять робити на сніданок, а зверху на них кладуть улюблену начинку.

Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт грінок, які завжди виходять ідеальними.

Євген Клопотенко зазначив, що домашні грінки – це найпростіша закуска та сніданок, який тільки можна приготувати. Вони є універсальною стравою, яку можна доповнити варенням та згущеним молоком. А якщо хочеться чогось солоненького, то грінки можна їсти із сиром, яйцем, салатом чи м'ясом.

Переможець шоу "МастерШеф" також пообіцяв, що з рецептом може впоратися навіть той, хто не має особливих кулінарних навичок.

Що вам знадобиться:

4 скибочки хліба

40 г вершкового масла

сіль та прованські трави за смаком

Як приготувати грінки за рецептом Євгенія Клопотенко:

1. Для початку добре розігрійте сковороду на маленькому вогні. Розтопіть вершкове масло, щоб надати грінкам ніжного смаку.

2. Викладіть скибочки хліба на сковороду, але намагайтеся викладати так, щоб хліб щільно стикався з поверхнею сковороди, так грінки будуть просмажені рівномірно.

3. Смажте грінки приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Слідкуйте за тим, щоб з'явилася золотиста скоринка.

4. Викладаємо грінки на тарілки та посолимо їх, а також додайте сухі прованські трави, так грінки будуть ще смачнішими.

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