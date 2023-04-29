Евгений Клопотенко отметил, что домашние гренки - это самая простая закуска и завтрак, который только можно приготовить.

Гренки могут быть различными по величине — от маленьких кусочков, которые кладут в суп, до цельных ломтей хлеба, которые обожают делать на завтрак, а сверху на них кладут любимую начинку.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт гренок, которые всегда получаются идеальными.

Евгений Клопотенко отметил, что домашние гренки - это самая простая закуска и завтрак, который только можно приготовить. Они являются универсальным блюдом, которое можно дополнить вареньем и сгущенкой. А если хочется чего-то солененького, то гренки можно есть с сыром, яйцом, салатом или мясом.

Победитель шоу "МастерШеф" также пообещал, что с рецептом может справиться даже тот, у кого нет особых кулинарных навыков.

Что вам понадобится:

4 ломтика хлеба

40 г сливочного масла

соль и прованские травы по вкусу

Как приготовить гренки по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Для начала хорошенько разогрейте сковороду на маленьком огне. Растопите сливочное масло, чтобы придать гренкам нежного вкуса.

2. Выложите ломтики хлеба на сковороду, но старайтесь выкладывать так, чтобы хлеб плотно соприкасался с поверхностью сковороды, так гренки будут прожарены равномерно.

3. Жарьте гренки примерно по 2 минуты с каждой стороны. Следите за тем, чтобы появилась золотистая корочка.

4. Выкладываем гренки на тарелки и посолим их, а также добавьте сухие прованские травы, так гренки будут еще вкуснее.

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