Гренки могут быть различными по величине — от маленьких кусочков, которые кладут в суп, до цельных ломтей хлеба, которые обожают делать на завтрак, а сверху на них кладут любимую начинку.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт гренок, которые всегда получаются идеальными.
Евгений Клопотенко отметил, что домашние гренки - это самая простая закуска и завтрак, который только можно приготовить. Они являются универсальным блюдом, которое можно дополнить вареньем и сгущенкой. А если хочется чего-то солененького, то гренки можно есть с сыром, яйцом, салатом или мясом.
Победитель шоу "МастерШеф" также пообещал, что с рецептом может справиться даже тот, у кого нет особых кулинарных навыков.
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Что вам понадобится:
- 4 ломтика хлеба
- 40 г сливочного масла
- соль и прованские травы по вкусу
Как приготовить гренки по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Для начала хорошенько разогрейте сковороду на маленьком огне. Растопите сливочное масло, чтобы придать гренкам нежного вкуса.
2. Выложите ломтики хлеба на сковороду, но старайтесь выкладывать так, чтобы хлеб плотно соприкасался с поверхностью сковороды, так гренки будут прожарены равномерно.
3. Жарьте гренки примерно по 2 минуты с каждой стороны. Следите за тем, чтобы появилась золотистая корочка.
4. Выкладываем гренки на тарелки и посолим их, а также добавьте сухие прованские травы, так гренки будут еще вкуснее.
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