Переможець одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів про важливе для нього захоплення.

Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко з гумором зауважив, що вже залежить від олівців. Від цього кайфу, коли ти підточуєш олівець і чуєш, як він скрипить під натиском тонкого леза.

«Стружка обсипається крихкими верствами, оголюючи графітовий стрижень. Чи достатньо він гострий? Натискаю на шкіру і відчуваю легке поколювання. Ні, недостатньо.

Ще трохи підточую, щоб довести до самого піку. Натискаю ще раз. Здається, що ось-ось і проступить кров від натиску. Ось зараз ідеально. Олівець впивається в плоть чистої, незайманої сторінки і вимальовує на ній самі слова... План на день. І мурахи пробігають шкірою. Чи любите ви щось так само сильно, як я люблю олівці?» – помітив Клопотенко.

У мережі поділися захопленнями:

«Так я люблю акварель))) змочую пружний товстий пензлик з натурального ворсу в чистій воді; Так, нові книжки. Я читаю тільки паперові тому, що коли в мої руки потрапляє новий зразок починається ритуал;

Я дуже люблю писати гострими олівцями, але не люблю їх точити; Усі художниці – з тобою, Женя; Ось цікаво, чи точили дитячою точилкою? Виглядає смішно. Хоч раз точили олівці вручну, ножем».

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