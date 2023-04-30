Победитель одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал о важном для него увлечении.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко с юмором заметил, что уже зависим от карандашей. От этого кайфа, когда ты подтачиваешь карандаш и слышишь, как он скрипит под напором тонкого лезвия.

«Стружка осыпается хрупкими слоями, обнажая графитовый стержень. Достаточно ли он острый? Нажимаю им на кожу и чувствую легкое покалывание. Нет, недостаточно.

Еще немного подтачиваю, чтобы довести до самого пика. Нажимаю еще раз. Кажется, что вот-вот, и проступит кровь от напора. Вот сейчас идеально. Карандаш впивается в плоть чистой, девственной страницы и вырисовывает на ней те же слова… План на день. И муравьи пробегают по коже. Любите ли вы что-нибудь так же сильно, как я люблю карандаши?» - подметил Клопотенко.

В сети поделись увлечениями:

«Так я люблю акварель))) смачиваю упругую толстую кисточку из натурального ворса в чистой воде; Да, новые книги. Я читаю только бумажные потому что когда в мои руки попадает новый образец начинается ритуал;

Я очень люблю писать острыми карандашами, но не люблю их точить; Все художницы - с тобой, Женя; Вот интересно, точили детской точилкой? Выглядит смешно. Хоть раз точили карандаши вручную, ножиком».

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