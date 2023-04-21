Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился интересным рецептом пирога для тех, кто не хочет возиться с тестом.

В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить яблочный пирог с карамелизированными яблоками.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

15 яблок (сорт Айдаред подойдет лучше всего)

500 г листового дрожжевого теста

100 г сливочного масла

200 г сахара

"Ну и немного сухой ромашки - это если вы, как и я, ищете новые вкусы и новые эмоции через еду. Но можно сделать просто пирог без ромашки, он все равно будет топ", - советует звезда "Мастер Шеф".

Сначала яблоки нужно почистить, удалить сердцевину и разрезать пополам. Металлическую форму для пирога смазываем маслом и посыпаем сахаром. Выкладываем половинки яблок и запекаем 1 час при температуре 180 градусов.

Затем достаем яблоки из духовки, посыпаем их 1 чайной ложкой сухой ромашки, накрываем размороженным и немного раскатанным тестом.

"Сделать в тесте проколы вилкой и запекать еще час при 180 градусах. Края по кругу подрезать ножом, накрыть пирог тарелкой и перевернуть. Готово. Эти ароматные карамельные яблочки готовы покорять ваши рецепторы и сердечко", - добавил Евгений Клопотенко.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Это выглядит божественно вкусно🤩";

"Наконец-то ромашка своя украинская, а не чужое 😡 ваниль или корица. Вот аутентичный пирог";

"Это же разрыв рецепторов!"

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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