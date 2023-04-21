В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить яблочный пирог с карамелизированными яблоками.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 15 яблок (сорт Айдаред подойдет лучше всего)
- 500 г листового дрожжевого теста
- 100 г сливочного масла
- 200 г сахара
"Ну и немного сухой ромашки - это если вы, как и я, ищете новые вкусы и новые эмоции через еду. Но можно сделать просто пирог без ромашки, он все равно будет топ", - советует звезда "Мастер Шеф".
Сначала яблоки нужно почистить, удалить сердцевину и разрезать пополам. Металлическую форму для пирога смазываем маслом и посыпаем сахаром. Выкладываем половинки яблок и запекаем 1 час при температуре 180 градусов.
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Затем достаем яблоки из духовки, посыпаем их 1 чайной ложкой сухой ромашки, накрываем размороженным и немного раскатанным тестом.
"Сделать в тесте проколы вилкой и запекать еще час при 180 градусах. Края по кругу подрезать ножом, накрыть пирог тарелкой и перевернуть. Готово. Эти ароматные карамельные яблочки готовы покорять ваши рецепторы и сердечко", - добавил Евгений Клопотенко.
Украинцы в комментариях оценили рецепт:
"Это выглядит божественно вкусно🤩";
"Наконец-то ромашка своя украинская, а не чужое 😡 ваниль или корица. Вот аутентичный пирог";
"Это же разрыв рецепторов!"
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.