Евгений Клопотенко отметил, что нашел прекрасный соус для куриного филе, который сочетает в себе кислинку и фруктовую сладость.

Многие ищут легкие рецепты завтраков, которые быстро готовятся. Горячие бутерброды прекрасный вариант для этого - такое блюдо насытит и даст сил.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко на этот раз показал рецепт вкуснейшего бутерброда с куриным филе и кисло-сладким соусом.

Евгений Клопотенко отметил, что нашел прекрасный соус для куриного филе, который сочетает в себе кислинку и фруктовую сладость. Его готовят во многих кухнях мира и подают к мясу. А свежемолотый перец и соленый огурей идеально дополнит вкус бутерброда. Вкусная сочная начинка на хлебе никого не оставит равнодушным.

Что вам понадобится для бутербродов по рецепту Евгения Клопотенко:

400 г куриного филе

соус "Кисло-сладкий из манго" (можно купить в любом магазине)

2 соленых огурца

3 ломтика хлеба, который вам нравится

20 г сливочного масла

Как приготовить:

1. Приготовим филе: очистите филе от пленок и снимите лишний жир. После чего нарежьте его одинаковыми слайсами. Поперчите и посолите кусочки курицы.

2. Положите их на противень, который предварительно застелите пергаментом. Поставьте запекаться на 10 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Дайте курице остыть и смешайте вместе с соусом.

3. Порежьте соленые огурцы тонкой соломкой. Старайтесь, чтобы они были одинаковой толщины.

4. Складываем бутерброды: на ломтики поджареного на масле хлеба выложите сначала кусочки курочки, сверху положите соломку огурца. Посыпьте черным перцем и если хотите полейте еще соусом.

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