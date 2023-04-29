Вчора стало відомо, що до створення нового кліпу артистки були причетні росіяни, оголосила про те, що видаляє новий кліп. Під час інтерв'ю для телеканалу 1+1 Кароль зізналася, що кліп має бути вилучений, навіть якщо для нього виконана велика робота.

"Я видаляю цей кліп. Для мене це дорого. Для мене це боляче. Але я не можу собі дозволити, тим більше вчора була Умань, щоби навіть побічно з'являлися такі наративи. Для мене моя репутація – це все моє життя» - заявила Кароль.

Вона додала, що співає в Україні вже багато років і поставила національні інтереси вище за свої.

У мережі почали реагувати:

«Капець, шкода Але так правильно; Я передчувала, що вона саме так зробить. Сміливо; Я більш ніж впевнена, що вона зніме найкращий кліп на цю композицію. Нічого, Тіна зніме ще не один кліп, який буде набагато кращим. І не один а багато; А скільки роботи було вкладено, шкода Тіну хочеться обійняти її міцно».

Раніше ми також писали про те, що сталося більш детально:

Новий кліп Тіни Кароль Honey/Мед виявився з тюменським душком. У пості співачка відзначила команду, яка працювала над відео, і як мінімум троє з них – росіяни» - повідомляє " Культурна пральня" на своїй сторінці у Телеграм.

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