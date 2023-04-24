Довольно долгое время артистку просили выпустить новую композицию, представить что-то неожиданное и также выражали свои теории по поводу будущих композиций Кароль. Артистка же делилась лишь намеками, но сегодня впервые назвала дату возможного релиза и представила короткий ролик.

Сняв часть комбинезона и показав бежевый корсет, артистка соблазнительно позировала перед камерой без намека на смущения. Однако украинцы ожидаемо заинтересовались анонсом песни.

«Honey & Мед» - написала лаконично Кароль.

В сети принялись делиться мнением:

«Так надо этот мед привезти в Киев и здесь поднять дух украинского народа; Мать решила нас соблазнить к выходу песни 🔥🥵; чувствую, что будет пожар🤤🥵; Очаровательная девушка!; Спасибо, что в трудное время для нашей страны, вы делаете все возможное, чтобы помочь приблизить победу».

До этого Кароль показала, как позировала в нижнем белье черного цвета, белом халате из махры и на высоких каблуках. На снимках Тина сидит на стуле и эффектно выставляет ноги вперед, перекрестив их друг на друге.

"Я исцеляю себя силой веры и мысли. Прощаю всех и принимаю в свое сердце. Я словно чистый цветок лотоса, который является символом прозрения и духовного просветления. Я как мед и ветер, как водопад и птица, что олицетворяет красоту и бесконечность природы" – пишет звезда.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.