В этот раз популярная певица Тина Кароль заинтересовала своими высказываниями в Телеграм, а также привлекла внимание к внешнему виду. Артистка решила немного приоткрыть завесу тайны, касающуюся выхода ее новой композиции.

«Совсем немного осталось до музыкальных событий. Все это время когда ты сидишь по студиям, зуму и наполняешь людей на разных континентах верой в миссию музыки и голоса, понимаешь что это самопожертвование это Кислород. Хочу больше кислорода и хочу больше нас» - загадочно написала Кароль.

«Уж очень хочется услышать; Оу!! Замечательные новости 🥰🥰🥰ми с удовольствием наполнимся этим кислородом творчества; Мы тоже хотим больше ВАС); верим в тебя! все удастся!; Когда тур в Украину?; Пришла весна и Тина расцвела».

На странице ФанТины предложили выбрать лучший стиль звезды за последнее время. В скромных нарядах певица с легкостью подчеркнула то, как преобразилась после похудения.

"Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике… только потом прозрение" - ранее рассказала исполнительница, касательного своего похудения.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.