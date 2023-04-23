В этот раз популярная певица Тина Кароль заинтересовала своими высказываниями в Телеграм, а также привлекла внимание к внешнему виду. Артистка решила немного приоткрыть завесу тайны, касающуюся выхода ее новой композиции.
«Совсем немного осталось до музыкальных событий. Все это время когда ты сидишь по студиям, зуму и наполняешь людей на разных континентах верой в миссию музыки и голоса, понимаешь что это самопожертвование это Кислород. Хочу больше кислорода и хочу больше нас» - загадочно написала Кароль.
«Уж очень хочется услышать; Оу!! Замечательные новости 🥰🥰🥰ми с удовольствием наполнимся этим кислородом творчества; Мы тоже хотим больше ВАС); верим в тебя! все удастся!; Когда тур в Украину?; Пришла весна и Тина расцвела».
На странице ФанТины предложили выбрать лучший стиль звезды за последнее время. В скромных нарядах певица с легкостью подчеркнула то, как преобразилась после похудения.
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"Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике… только потом прозрение" - ранее рассказала исполнительница, касательного своего похудения.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.