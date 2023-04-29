Вчера стало известно, к созданию нового клипа артистки были причастны россияне, объявила о том, что удаляет новый клип. Во время интервью для телеканала 1+1 Кароль призналась, что клип должен быть удален, даже если для него проделана большая работа.

"Я удаляю этот клип. Для меня это дорого. Для меня это больно. Но я не могу себе позволить, тем более вчера была Умань, чтобы даже косвенно появлялись такие нарративы. Для меня моя репутация – это вся моя жизнь» - заявила Кароль.

Она добавила, что поет в Украине уже много лет и поставила национальные интересы выше своих.

В сети принялись реагировать:

«Капец, жалко😢 Но так правильно; Я предвкушала, что она именно так поступит. Смело; Я более чем уверена, что она снимет лучший клип на эту композицию. Ничего, Тина снимет еще не один клип, который будет гораздо лучше. И не один а много; А сколько работы было вложено, жаль Тину хочется обнять ее крепко».

Ранее мы также писали о случившемся более детально:

«Новый клип Тины Кароль «Honey/Мед» оказался с тюменским душком. В посте певица отметила команду, работавшую над видео, и как минимум трое из них – россияне» - сообщает "Культурная прачечная" на своей странице в Телеграмм.

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