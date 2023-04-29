Володимир Остапчук , який народився та виріс в Умані, поділився спогадами про рідне місто після трагедії. Зірка поділився фотографіями та оповіданням у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"На фото – будинок, який я бачив зі своєї школи всі роки навчання та двір, який знаю по сантиметрах. У сусідньому під'їзді жив колись найкращий друг дитинства Костя, поряд жили Макс, Ваня та Андрюха Рижков. Тут поряд у рідній 5 школі імені В.І.Чуйкова на третьому поверсі знаходиться кабінет моєї мами, яка досі працює вчителем початкових класів, вчора під завалами знайшли її колишнього учня, якому виповнилося 16, та його 10-річну сестричку, їхня квартира була на 9 поверсі. ще одну сім'ю знайомих, у якій ніхто не вижив. Вже відомо про п'ятьох діток і ще близько 20 дорослих… Вчора вони потрапили не просто до житлового будинку (там із «стратегічного» поряд хіба що гаражі), вони потрапили в нерв усієї Умані», – написав Остапчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Просто неможливо усвідомити ... співчуття всім постраждалим !!!!!!";

"Біль який ніколи не зникне і не загоїться. Проклята війна";

"Яке горе всім! Яке горе батькам, боже, немає слів… я не можу їх підібрати, сльози рікою. Горіти вам у пеклі".

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