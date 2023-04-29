Владимир Остапчук, который родился и вырос в Умани, поделился воспоминаниями о родном городе после трагедии. Звезда поделился фотографиями и рассказом в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"На фото – дом, который я видел из своей школы все годы учебы и двор, который знаю по сантиметрам. В соседнем подъезде жил когда-то лучший друг детства Костя, рядом жили Макс, Ваня и Андрюха Рыжков. Здесь рядом в родной 5 школе имени В.И.Чуйкова на третьем этаже находится кабинет моей мамы, которая до сих пор работает учителем начальных классов. Вчера под завалами нашли ее бывшего ученика, которому исполнилось 16, и его 10-летнюю сестренку. Их квартира была на 9 этаже. И еще одну семью знакомых, в которой никто не выжил. Уже известно о пятерых детках и еще около 20 взрослых… Вчера они попали не просто в жилой дом (там из «стратегического» рядом разве что гаражи), они попали в нерв всей Умани", - написал Остапчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Просто невозможно осознать….. соболезнования всем пострадавшим!!!!!!";

"боль которая никогда не исчезнет и не заживет. Проклятая война";

"Какое горе всем! Какое горе родителям, боже, нет слов… я не могу их подобрать, слезы рекой. Гореть вам в аду".

Напомним, Владимир Остапчук сообщил о состоянии родителей после трагедии

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