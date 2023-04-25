Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как разница в возрасте с молодой избранницей видна в обычной жизни.

Телеведущий Владимир Остапчук продолжает показывать свои отношения с 22-летней Екатериной Поплавской. А в этот раз в своем Инстаграм звезда продемонстрировал, как гуляет вечером со своей избранницей.

"Катя, 22: Пошли гулять под дождем без зонтика?", - написал звезда и показал свою избранницу.

"Вова, 38: Давай еще мне простудись, бери зонтик, не придумывай", - написал на втором сторис Остапчук и показал себя уже, где стоял с зонтом.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда был женат сначала на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей - Эмилию и Эвана. А несколько лет назад Остапчук женился второй раз на нотариусе Кристине, с которой развелся в прошлом году. Практически сразу пошли слухи, что у Владимира новая молодая избранница - Екатерина Поплавская. И недавно Остапчук рассказал и показал свою девушку, которая на 16 лет младше него. А недавно Владимир показал, как гуляет со своей избранницей на левом берегу Киева. Звездная пара наслаждалась друг другом, позируя на фоне памятника Родины-мать.

"Лю", - максимально лаконично написал Владимир.

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