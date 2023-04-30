Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук поділилася, як вся родина серйозно захворіла і навіть перестала говорити.

Відома актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Ганна Саліванчук поділилася, як непросто цього разу відбуваються її вихідні. У сім'ї трапилося лихо - усі захворіли і досить сильно. А сама Ганна злягла з ангіною настільки, що не змогла говорити.

У Сторі вона розповіла ввечері – було досить непросто, адже температура одного з дітей досягла сорока градусів. А це було дуже небезпечно здоров'ю сина.

«У Микити 40 градусів температура. А в лікарню я їздила з Глібом, бо зранку ми були хворі, а ввечері Микита забрав естафету на себе.

Вранці у Микити вже 37,3. Мені трохи краще, але все одно дуже болить горло! - Поділилася своїми переживаннями Ганна. За словами артистки, цього разу самопочуття було настільки поганим, що й говорити не хотілося, тому вона не з'являлася у мережі.

Раніше Саліванчук розповіла про те, що турбота про себе включає не лише догляд за зовнішністю, а й уміння розпізнавати свої потреби та емоції. Вона порівняла турботу про себе з правилом кисневої маски на борту літака, де спочатку необхідно вдягнути маску на себе, а потім на інших.

Вона підкреслює, що турбота про себе є систематичною звичкою і необхідно прислухатися до свого тіла, розуму та внутрішнього "Я".

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