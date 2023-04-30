Известная актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Анна Саливанчук поделилась, как непросто в этот раз проходят ее выходные. В семье случилась беда - все заболели и довольно сильно. А сама Анна слегла с ангиной настолько, что не смогла говорить.
В Стори она рассказала вечером - было довольно непросто, ведь температура одного из детей достигла сорока градусов. А это было очень опасно для здоровья сына.
«У Никиты 40 градусов температура. А в больницу я ездила с Глебом, ибо с утра были больны мы, а вечером Никита забрал эстафету на себя.
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Утром у Никиты уже 37,3. Мне немного лучше, но все равно очень болит горло!» - поделилась своими переживаниями Анна. По словам артистки, в этот раз самочувствие было настолько плохим, что и говорить не хотелось, поэтому она не появлялась в сети.
Ранее Саливанчук рассказала о том, что забота о себе включает в себя не только уход за внешностью, но и умение распознавать свои потребности и эмоции. Она сравнила заботу о себе с правилом кислородной маски на борту самолета, где сначала необходимо надеть маску на себя, а уже потом на других.
Она подчеркивает, что забота о себе является систематической привычкой и необходимо прислушиваться к своему телу, разуму и внутреннему "Я".
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