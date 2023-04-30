Камалія , яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, розповіла про допомогу Пакистану Україні. Зірка опублікувала відповідну посаду у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Допомога Пакистану Україні

Коли Росія вторглася до України у лютому 2022 року, Пакистан направив військову та гуманітарну допомогу для підтримки сухопутних військ Києва. Серед товарів, що були доставлені Ісламабадом через Польщу, були переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II. Є й інші меморандуми про взаєморозуміння з пакистанськими компаніями щодо постачання військової техніки до Києва. Крім того, повідомляється, що Пакистан використав німецький порт для перекидання ракет в Україну і вже відправлено понад 10 000 ракет", - написала Камалія.





Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дякую Пакистану за допомогу Україні";

Чи може недоречно надавати таку інформацію на обговорення?";

"Дякую друзям у Пакистані, за підтримку, людяність, небайдужість!!! Миру Вам, кохання та процвітання!!! Слава Пакистану! Слава Україні!!! Героям ЗСУ Слава";

"Може, ви переплутали і Пакистан відправить Україні? Як би війна в нашій країні".

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