Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, была в браке с британо-пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром с 2003 года и благодаря его состоянию считалась самой богатой певицей Украины. После 20 лет звездные супруги решили расстаться, но они пытаются сохранить хорошие отношения ради двух дочерей-близнецов Мирабеллы и Арабеллы.
В этот раз на своей странице в Instagram Камалия анонсировала свое участие в спектакле Киевского цирка, где выступит с финальным номером со всеми артистами цирка.
"Мои принцессы, Захур, моя мама вместе с другими друзьями будут поддерживать меня из ложи директора цирка. Это новое шоу и я смотрела его во время репетиции, и это просто фантастика. Пожалуйста, приходите", - написала певица под семейным фото.
Добавим, после полномасштабного вторжения рф Мохаммад Захур с дочками переехал в Лондон, а Камалия осталась в Украине, поэтому пара редко виделась и, похоже, не выдержала этого испытания.
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Поклонники в комментариях поддержали артистку:
"Вы не можете друг без друга❤️.вы нужны друг другу ❤️";
"Поражает ваша простота и то, как вы искренне общаетесь и вообще отвечаете своим подписчикам в отличие от ваших коллег, которые просто "одели корону". Вы прекрасный человек!";
"Как же хочется, чтобы вы вместе были, вы невероятная пара!"
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.
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