Певица Камалия, которая накануне объявила о разводе с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром, неожиданно обратилась к поклонникам.

Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, была в браке с британо-пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром с 2003 года и благодаря его состоянию считалась самой богатой певицей Украины. После 20 лет звездные супруги решили расстаться, но они пытаются сохранить хорошие отношения ради двух дочерей-близнецов Мирабеллы и Арабеллы.

В этот раз на своей странице в Instagram Камалия анонсировала свое участие в спектакле Киевского цирка, где выступит с финальным номером со всеми артистами цирка.

"Мои принцессы, Захур, моя мама вместе с другими друзьями будут поддерживать меня из ложи директора цирка. Это новое шоу и я смотрела его во время репетиции, и это просто фантастика. Пожалуйста, приходите", - написала певица под семейным фото.

Добавим, после полномасштабного вторжения рф Мохаммад Захур с дочками переехал в Лондон, а Камалия осталась в Украине, поэтому пара редко виделась и, похоже, не выдержала этого испытания.

Поклонники в комментариях поддержали артистку:

"Вы не можете друг без друга❤️.вы нужны друг другу ❤️";

"Поражает ваша простота и то, как вы искренне общаетесь и вообще отвечаете своим подписчикам в отличие от ваших коллег, которые просто "одели корону". Вы прекрасный человек!";

"Как же хочется, чтобы вы вместе были, вы невероятная пара!"

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

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